В Тольятти каменщик упал с 4 метров и погиб
30 ноября 2018 10:06
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На этой неделе в Самарской области был зафиксирован еще один несчастный случай на работе, который закончился смертью человека. Произошел он на территории Тольятти в понедельник, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В тот день каменщик одного из ИП, выполняя свои профессиональные обязанности, упал с высоты 4 метров. К сожалению, травмы, полученные мужчиной при падении, оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия, пишет "КП в Самаре".
Недавно несчастный случай на работе со смертельным исходом произошел и в Кошкинском районе. Там оператор по добыче нефти и газа одного из ООО отравился насмерть сероводородом во время обхода скважин и трубопровода одного из месторождений.
Фото pixabay.com
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