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В Тольятти ищут очевидцев аварии, в которой сбили велосипедиста

26 июля 2018 09:29
148
В Тольятти ищут очевидцев аварии, в которой сбили велосипедиста
Автомобиль с места ДТП скрылся.

ДТП произошло в субботу, 14 июля, около двух часов ночи.
На у дома № 16 Г по улице Фрунзе неизвестный водитель допустил наезд на 33-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль с места ДТП скрылся. Велосипедист получил травмы. Если вам что-то известно о виновнике этой аварии, обращайтесь в ГИБДД по телефонам: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61, адрес электронной почты: rozisk-tlt@yandex.ru или обратится по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14, передает Радио Август.

Фото: AKuptsova pixabay.com
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