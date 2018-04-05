В Тольятти иномарка BMW сбила подростка

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Утром 4 апреля в Тольятти мужчина 1958 года рождения, управляя автомашиной «BMW 116», двигался по бульвару 50 лет Октября, со стороны улицы Ленина. По предварительной информации полицейских, у дома 10 по бульвару 50 лет Октября, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний подросток, 15-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы, руки и ноги, сообщает облМВД.