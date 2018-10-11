В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

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Вечером 10 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Л. ЯшинаГорело газовое оборудование в торговом павильоне на 1 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.