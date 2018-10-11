В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
11 октября 2018 10:37
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Вечером 10 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Л. Яшина
Горело газовое оборудование в торговом павильоне на 1 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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