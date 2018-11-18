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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти горела крыша дома на 20 кв. метрах

18 ноября 2018 12:36
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В Тольятти горела крыша дома на 20 кв. метрах
Пожар тушили 18 человек.

Вечером 17 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, проезд Некрасова

Горела кровля частного дома на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.
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