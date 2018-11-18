В Тольятти горела крыша дома на 20 кв. метрах

202

Вечером 17 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, проезд НекрасоваГорела кровля частного дома на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.