В Тольятти директор организации признан виновным в загрязнении окружающей среды

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Вынесен приговор в отношении директора ООО «Константа» Алексея Дрождина.Следствие и судом установлено, что Дрождин осуществляя производство бензина из компонентов нефтепродуктов, допустил попадание на почву открытого участка местности, где располагается установка для производства бензина, компонентов нефтепродуктов II-класса опасности, допустив загрязнение окружающей среды, выразившееся в превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в почве более чем 100000 мк/кг при норме не более 5000 мк/кг и повлекшее уничтожение объектов растительного и животного мира, не относящимся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, беспозвоночным животным.Приговором Центрального районного суда города Тольятти Дрождину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com