В Тольятти будут судить женщину, которая игнорировала состояние здоровья своего ребенка

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В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Тольятти 1975 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».По версии сотрудников полиции, обвиняемая в период с мая 2012 года по декабрь 2017 года, будучи неоднократно уведомленной о необходимости диспансерного наблюдения в медицинском учреждении своего сына 2006 года рождения, игнорировала рекомендации медицинских работников. В результате бездействия матери, по мнению врачей, у ребенка произошло серьезное ухудшение здоровья.В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Оставление в опасности» и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штраф до 40 000 рублей, сообщает облМВД.