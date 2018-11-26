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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти браконьер с помощью электроудочки добыл 64 рыбы

26 ноября 2018 11:47
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В Тольятти браконьер с помощью электроудочки добыл 64 рыбы Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен 48-летний житель Тольятти, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги при помощи «электроудочки».
Полицейские задержали мужчину в районе села Печерское Сызранского района Самарской области. У него было обнаружено 64 рыбы различных пород, которые он добыл запрещенным орудием лова. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценен на сумму около 17 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.

Транспортная полиция напоминает, что с 17.11.2018 введены новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Их размер, в отношении рыб и водных беспозвоночных, обитающих в Волге на участке обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте, возрос в среднем в 3-4 раза, а по отдельным породам рыб до 20 раз.

Фото pixabay.com
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