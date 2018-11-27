В Сызранском районе в результате ДТП погибла женщина-пешеход

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Авария произошла сегодня, 27 ноября, в 01.30 на 934 км федеральной автодороги М-5 Урал.Водитель грузового автомобиля «Mercedes» 1966 года рождения, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, женщина шла в попутном направлении в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде по проезжей части. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.В настоящее время личность погибшей и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.