В Сызранском районе в результате ДТП погибла женщина-пешеход
27 ноября 2018 11:16
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Авария произошла сегодня, 27 ноября, в 01.30 на 934 км федеральной автодороги М-5 Урал.
Водитель грузового автомобиля «Mercedes» 1966 года рождения, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, женщина шла в попутном направлении в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде по проезжей части. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.
В настоящее время личность погибшей и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.
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