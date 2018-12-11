В Сызрани застолье закончилось поножовщиной

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В полицию Сызрани поступило сообщение от медиков о том, что в одном из жилых домов по ул. Пушкина оказывалась медицинская помощь гражданину с ножевым ранением, который сначала от госпитализации отказался, но потом всё - таки обратился за помощью в больницу.В ходе проведения опроса пострадавшего оперативники выяснили, что накануне к нему в гости зашли двое знакомых. В процессе употребления спиртного, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений один из гостей нанес хозяину дома удар ножом.По адресу, который указал пострадавший, незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте происшествия они застали спящего подозреваемого - безработного уроженца города Сызрань 1956 года рождения.В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.