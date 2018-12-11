В Сызрани за кражу была задержана проводница поезда
11 декабря 2018 09:43
121
В Сызрани вынесли приговор проводнице поезда, которая украла оставленный в туалете плацкартного вагона смартфон. IPhone 5 SEпринадлежал одной из пассажирок, которая забыла его после посещения удобств. Найдя гаджет, проводница спрятала его в технической нише вагона, но в итоге была задержана полицейскими.
Дознавателем сызранского линейного отдела полиции в отношении проводницы было возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб, который она нанесла составил 15 тысяч рублей. Впрочем, спустя некоторое время в отношении проводницы вынесли постановление о прекращении уголовного дела и наказали штрафом в размере 8 тыс. рублей. Тем более, женщина вернула смартфон и возместила ущерб, пишет КТВ-ЛУЧ.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
10 декабря 2018 16:59
Кириллову вменяют статью "Злоупотребление должностными полномочиями". Закон
355
10 декабря 2018 14:48
Личности вымогателей установлены. Они задержаны. Закон
447
10 декабря 2018 09:27
Деятельность организации приостановлена на 90 суток. Закон
371
7 декабря 2018 17:57
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых. Закон
452
6 декабря 2018 23:52
Удивляет дерзость прокуроров, взявших взятку от представителей игорного бизнеса, учитывая непримиримую позицию касательно азартных игр прокурора области... Закон
683
6 декабря 2018 20:26
Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. Закон
356
6 декабря 2018 15:45
Они распространяют информацию о новой соцподдержке граждан. Закон
550
Происшествия
11 декабря 2018 10:56
Один из гостей напал на хозяина. Происшествия
151
11 декабря 2018 09:43
Женщина присвоила iPhone, оставленный в туалете. Происшествия
120
10 декабря 2018 13:47
Пожар тушили 7 человек. Происшествия
321
Криминал
11 декабря 2018 11:29
Облсуд оставил в силе решение, вынесенное ранее в районном суде. Криминал
142
11 декабря 2018 09:54
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
128
10 декабря 2018 11:49
Его подозревают в получении взятки 200 тысяч рублей. Криминал
285
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
527
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
852
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
775
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
526
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
563
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
851
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1069
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
955
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1348
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1730
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1801
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3014
Мероприятия