В Сызрани взыскали с банковского счета должницы 35 тысяч рублей и арестовали имущество в счет погашения долга

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Две бизнес-леди, выкупив помещение у арендодателя, решили разделить между собой торговый зал. Предпринимательница К. обратилась в суд с заявлением о передаче ей в собственность части приобретенного имущества. Оплатив судебные расходы, она потребовала с коллеги возместить половину суммы, однако гражданка П. платить отказалась. В отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство за неуплату долга в пользу гражданки К. в размере 45 тысяч рублей.Несмотря на действия приставов, женщина продолжила уклоняться от погашения задолженности.Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 3 тысяч рублей. Также предпринимательницу ограничили в праве выезда из Российской Федерации и наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей транспортных средств.В рамках исполнительного производства было установлено, что у должницы на банковском счете имеются денежные средства в размере 35 тысяч рублей. Работниками Службы было вынесено постановление об обращении на них взыскании. Также был осуществлен выход по месту нахождения магазина гражданке П., где ими были арестованы электронные весы.Примененные судебными приставами-исполнителями меры заставили женщину погасить долг в 45 тысяч рублей и назначенный приставами исполнительский сбор в полном объеме.