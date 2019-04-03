В Сызрани выявлен несовершеннолетний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения
3 апреля 2019 12:28
130
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции линейного отдела в вечернее время суток на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 выявлены двое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались жители Ульяновской области в возрасте 17 и 20 лет.
Ребята рассказали полицейским, что приехали в г. Сызрань на электричке в гости к своей знакомой. В течение дня они распивали алкогольные напитки.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что оба молодых парней находились в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте с правонарушителями проведены профилактические беседы. В отношении 20-летнего молодого человека составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Несовершеннолетний привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Кроме того, несовершеннолетний в установленный законом срок передан законному представителю, в отношении которого также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
За три месяца текущего года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлено 38 подростков за совершение административных правонарушений на объектах транспортного комплекса, 10 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 апреля 2019 16:03
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши. Закон
77
3 апреля 2019 15:29
Обвиняемые получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, 1, 5 миллиона рублей, пообещав повлиять на избрание федеральным судом Куйбышевского... Закон
89
2 апреля 2019 20:35
Назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования. Закон
262
2 апреля 2019 10:55
Должнику запретили регистрировать автомобиль. Закон
254
2 апреля 2019 10:37
Возбуждено уголовное дело. Закон
233
1 апреля 2019 18:23
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Закон
337
1 апреля 2019 17:38
В настоящее время дети госпитализированы. Закон
261
Происшествия
3 апреля 2019 17:23
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей. Происшествия
1
3 апреля 2019 14:14
На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Происшествия
167
3 апреля 2019 14:02
Инцидент произошел утром на улице Свободы. Происшествия
206
Криминал
3 апреля 2019 13:30
Общий ущерб составил 1,089 млн рублей. Криминал
160
3 апреля 2019 11:57
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Криминал
149
3 апреля 2019 10:25
Ставший жертвой преступления водитель такси сообщил об инциденте в полицию. Криминал
148
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
294
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4832
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4777
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
567
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
860
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
830
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
412
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1052
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1058
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2042
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2316
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1389
Мероприятия