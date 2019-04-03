В Сызрани выявлен несовершеннолетний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения

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Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции линейного отдела в вечернее время суток на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 выявлены двое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались жители Ульяновской области в возрасте 17 и 20 лет.Ребята рассказали полицейским, что приехали в г. Сызрань на электричке в гости к своей знакомой. В течение дня они распивали алкогольные напитки.По результатам медицинского освидетельствования установлено, что оба молодых парней находились в состоянии алкогольного опьянения.Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте с правонарушителями проведены профилактические беседы. В отношении 20-летнего молодого человека составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Несовершеннолетний привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Кроме того, несовершеннолетний в установленный законом срок передан законному представителю, в отношении которого также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».За три месяца текущего года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлено 38 подростков за совершение административных правонарушений на объектах транспортного комплекса, 10 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.