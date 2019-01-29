В Сызрани водитель сбил женщину и уехал

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28 января в девять утра неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством двигался по Базарной площади со стороны ул. Московская. В районе дома № 28 по Базарной площади г. Сызрань, совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травму ноги. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. Травмированная женщина была госпитализирована.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8464)33-38-66, 020 (102), обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 50, каб.13.