В Сызрани во время тренировки умерла 18-летняя спортсменка
20 марта 2019 09:33
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В понедельник, 18 марта в Сызрани скончалась 18-летняя спортсменка. Трагедия произошла в 16:40 на спортивной базе СШОР №2 во время плановых тренировочных занятий спортсменов, занимающихся академической греблей, сообщает сайт администрации Сызрани.
По данным администрации спортшколы, в начале тренировки во время разминочного бега на открытой спортивной площадке, 18-летняя спортсменка без видимых внешних причин потеряла сознание.
Тренеры вызвали скорую помощь, в ожидании которой они проводили реанимационные мероприятия, предусмотренные в подобных случаях. Бригада медиков прибыла на базу через 8 минут. Несмотря на все принятые меры, не удалось спасти жизнь спортсменки. Точная причина смерти будет установлена специалистами.
По предварительной информации, умершая спортсменка своевременно проходила углубленный медицинский осмотр, противопоказаний для занятий спортом не имела. Информация о случившемся оперативно была сообщена в региональное министерство спорта. По поручению министра спорта Дмитрия Шляхтина, из Самары в Сызрань сразу же была направлена комиссия министерства для выяснения всех деталей и причин произошедшего. Помимо этого делом занимаются правоохранительные и следственные органы.
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