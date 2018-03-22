В Сызрани у гостя из Татарстана эвакуировали Land Cruiser с деньгами, документами и собакой в салоне
22 марта 2018 12:56
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Житель города Бавлы, приехавший в гости к родственникам в Сызрань, остался без автомобиля, денег, документов и любимого немецкого шпица, стоимостью 60 тысяч рублей. В среду 21 марта его внедорожник эвакуировали в центре города, пока мужчина ходил на местный рынок за гостинцами.
- Я остановился напротив Центрального рынка, не заметив запрещающий знак. Меня не было семь минут. Когда я вернулся, машины на месте не было, - рассказал КТВ-ЛУЧ житель Татарстана.
Первым делом автолюбитель подумал, что Land Cruiser угнали. Впрочем, местные водители подсказали ему, что джип, скорее всего, увез эвакуатор. При этом в салоне остались все наличные, документы, телефон и даже любимый пес.
- Я был только с дороги, ехал шесть часов, а тут такое гостеприимство, - огорчается мужчина, удивленный тем, как быстро в Сызрани происходит процесс эвакуации транспорта, - к тому же, как они могли не заметить собаку, она ведь бегала по салону и лаяла.
Мужчина отмечает, что согласен с тем, что нарушил правила остановки и не пытается оспорить штраф. Однако вся эта история, по его словам, оставляет неприятные воспоминания о городе. При этом, жители Сызрани гостя не огорчили. К примеру, местный таксист согласился отвезти его, без денег в кармане, на штрафстоянку спасать машину и любимого шпица, пишет КТВ-Луч.
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