В Сызрани разыскивается без вести пропавший мужчина

112

Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» разыскивается Истратов Андрей Геннадьевич 20.07.1972 года рождения, уроженец и житель города Сызрань Самарской области, который 01.01.2004 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.Приметы: на вид 40-45 лет, рост средний 165-170 см., худощавого телосложения, лицо бледное, волосы прямые темные, глаза карие.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.