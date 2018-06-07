В Сызрани под землю провалилась колонка
7 июня 2018 13:27
6 июня утром в Сызрани на пересечении улиц Октябрьская и Варламова, недалеко от клуба «Красный Октябрь», в яму провалилась питьевая колонка. На фото видно, что из провала торчит только верхняя часть колонки. Как сообщают местные жители, колонка была высокая, но потом постепенно уходила вглубь. Сначала около колонки образовался провал в грунте:
Тогда же, 6 июня, в дома в районе аварии перестала поступать вода.Жители отмечают, что эта колонка была единственным доступным источником воды. Как сообщил КТВ-ЛУЧ диспетчер АО "Водоканал", в течение сегодняшнего дня, 7 июня, специалисты предприятия намерены устранить неполадки.
Напомним, что в августе 2017 года на пересечении этих же улиц по пояс провалился в канализационный люк пятилетний мальчик. К счастью, ребёнок отделался лишь ссадинами.
Фото из архива КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 июня 2018 17:30
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд. Закон
0
5 июня 2018 15:56
Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы. Закон
0
4 июня 2018 20:10
Внесенные дольщиками средства на общую сумму свыше 215 млн рублей он похитил и израсходовал по собственному усмотрению. Закон
0
3 июня 2018 23:41
Кроме того, он убил сиамскую кошку. В МВД отметили, что Рыжик выжил, и его временно взяли к себе соседи. Закон
0
Происшествия
7 июня 2018 15:07
Злоумышленники проникли в дом через окно. Они похитили часы и ювелирные украшения. Происшествия
0
7 июня 2018 14:59
Они проломили борт грузовика, и выпали на дорогу. Происшествия
0
7 июня 2018 13:48
В оздоровительном учреждении находился 171 ребенок. Происшествия
0
Криминал
7 июня 2018 10:04
Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца. Криминал
0
6 июня 2018 11:28
Женщина уже была судима за воровство: в сентябре 2017 года она была осуждена на 1,5 года условно. Криминал
0
5 июня 2018 13:49
Полицию вызвали, когда он избивал сожительницу. Криминал
0
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия