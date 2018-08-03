В Сызрани остановку общественного транспорта вывернули из бетонного фундамента
3 августа 2018 09:40
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Вечером 1 августа рухнула остановка общественного транспорта в Юго-Западном районе Сызрани. Фото инцидента в редакцию КТВ-ЛУЧ прислали очевидцы. По их словам, все произошло около семи часов вечера недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда».
- Вероятно остановка решила прилечь отдохнуть. Или ее кто-то уронил, или она не трезва, - сообщили очевидцы.
На фото видно, что металлическая конструкция аккуратно лежит на задней стенке. При этом, видимых повреждений, как это бывает от удара автомобиля, на павильоне не заметно. Не исключено, что остановку уронили хулиганы, либо она рухнула от порыва ветра, либо ее перевернули намеренно.
Впрочем, временные неудобства не мешают горожанам дожидаться автобусов. Однако, теперь это можно делать только стоя.
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