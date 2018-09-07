В Сызрани ночью тушили пожар на 80 м2

101

В ночь на 7 сентября в поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, Лагерный переулокГорели кровля частного дома и надворные постройки на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.