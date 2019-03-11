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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани мужчина разбил глыбой льда окно трактору

11 марта 2019 09:59
143
В Сызрани мужчина разбил глыбой льда окно трактору Ему не понравилась уборка снега.
Ему не понравилась уборка снега.

В пятницу, 8 марта, снегоуборочная техника проводила работы по обращениям жителей в частном секторе.

Но не всем это пришлось по нраву. На улице Южной произошел неподвластный логике инцидент. Житель одного из частных домов разбил стекло снегоуборочному трактору, кинув в него глыбу льда. Сотрудником коммунальной службы об инциденте было доложено начальству.

На место инцидента вызвали полицию. На жителя частного дома, которому не понравилась уборка снега, был составлен протокол.

По факту инцидента факту будет проведена проверка, пишет КТВ-Луч.
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