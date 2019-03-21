В Сызрани молодые люди пытались украсть около 1500 кг металлолома из поезда

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В дежурную часть Сызранского линейного отдела от местного жителя поступило сообщение о том, что в районе одной из улиц г. Сызрани Самарской области двое молодых людей сбрасывают металл со стоящего на путях состава.На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, однако правонарушители уже успели скрыться с места преступления.Происходящее увидел находившийся вблизи житель г. Сызрани, который поспешил на помощь полицейским. Он помог задержать одного из убегавших правонарушителей. Второй подозреваемый сотрудниками Сызранского линейного отдела был выявлен и задержан спустя некоторое время.Правонарушителями оказались двое жителей г. Сызрани Самарской области в возрасте 23 и 26 лет, которые, вступив в преступный сговор, забрались на грузовой вагон и скинули различный металлолом, общей массой около 1500 кг, для последующей сдачи его в пункт приёма лома черных металлов.Похищенное имущество было обнаружено и изъято. Ущерб оценивается в сумму около 25 тысяч рублей.Ранее молодые люди уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершении различных правонарушений.Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.На собрании личного состава линейного отдела начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Байгулов Р.М. объявил благодарность жителю г. Сызрани, оказавшего помощь сотрудникам органов внутренних дел в задержании правонарушителя, и вручил ему памятный подарок, сообщает ведомство.