В Сызрани молодые люди пытались украсть около 1500 кг металлолома из поезда
21 марта 2019 09:27
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В дежурную часть Сызранского линейного отдела от местного жителя поступило сообщение о том, что в районе одной из улиц г. Сызрани Самарской области двое молодых людей сбрасывают металл со стоящего на путях состава.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, однако правонарушители уже успели скрыться с места преступления.
Происходящее увидел находившийся вблизи житель г. Сызрани, который поспешил на помощь полицейским. Он помог задержать одного из убегавших правонарушителей. Второй подозреваемый сотрудниками Сызранского линейного отдела был выявлен и задержан спустя некоторое время.
Правонарушителями оказались двое жителей г. Сызрани Самарской области в возрасте 23 и 26 лет, которые, вступив в преступный сговор, забрались на грузовой вагон и скинули различный металлолом, общей массой около 1500 кг, для последующей сдачи его в пункт приёма лома черных металлов.
Похищенное имущество было обнаружено и изъято. Ущерб оценивается в сумму около 25 тысяч рублей.
Ранее молодые люди уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершении различных правонарушений.
Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
На собрании личного состава линейного отдела начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Байгулов Р.М. объявил благодарность жителю г. Сызрани, оказавшего помощь сотрудникам органов внутренних дел в задержании правонарушителя, и вручил ему памятный подарок, сообщает ведомство.
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