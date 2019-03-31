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В Сызрани ищут подозреваемого в мошенничестве из Казахстана

31 марта 2019 11:25
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В Сызрани ищут подозреваемого в мошенничестве из Казахстана
Полиция просит обращаться очевидцев.

Сотрудниками ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское» за совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», разыскивается мужчина 1972 года рождения, уроженец села Черноводск Чимкентской области Казахстана.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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