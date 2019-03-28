В Сызрани грузовик Исузу врезался в автобус

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ДТП произошло в Сызрани 27 марта. Водитель 1981 года рождения (водительский стаж 20 лет), управляя автомашиной «Исузу» двигался по улице Шухова со стороны улицы Лазо в направлении улицы Жуковского. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель при повороте направо совершил наезд на стоящий на остановке автобус «Ситроен» под управлением водителя 1966 года рождения (водительский стаж 13 лет). В результате ДТП 37-летняя пассажирка автобуса, получившая травмы, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась, сообщает облМВД.