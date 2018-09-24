В Сызрани двое рабочих упали с высоты. Один человек погиб
24 сентября 2018 11:55
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В Сызрани произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб человек, другой пострадавший получил травмы.
21 сентября утром на улице Мира двое рабочих сорвались с гидравлического подъемника спецавтомобиля. Один из мужчин в возрасте 44-45 лет получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Второй пострадавший был доставлен в ЦГБ Сызрани. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом лодыжки.
Что послужило причиной трагического происшествия, официально пока не сообщается. Начато предварительное расследование смертельного инцидента с сотрудниками УК "Центр". По одной из версий, причиной трагедии могла стать техническая неисправность подъемника, пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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