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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани автокран при работе встал на дыбы

7 октября 2018 11:22
106
В Сызрани автокран при работе встал на дыбы
Кран поднимал груз, когда тот перевесил.

6 октября в центральной части Сызрани произошло серьезное ЧП. Рядом со строительной площадкой на улице Фридриха Энгельса рядом с пересечением с улицей Саратовская встал на дыбы автокран.

Как сообщают очевидцы с места событий, спецтехника работала на возведении офисного центра на улице Фридриха Энгельса. Кран поднимал груз, когда тот перевесил и поставил КамАЗ на заднюю ось. По имеющейся информации, во время происшествия никто не пострадал, пишет "Маленькая Сызрань".
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Комментарии



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