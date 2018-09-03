В Сызрани 18-летняя девушка стала виновницей ДТП с пострадавшим

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ДТП произошло 2 сентября ночью в Сызрани на улице Смирницкой.Управляя автомобилем "ВАЗ 2112", 18-летняя девушка двигалась со стороны переулка Степной в сторону улицы Ф. Энгельса. Не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося автотранспорта, она столкнулась с автомобилем "ВАЗ 2114", под управлением 30-летнего мужчины.После удара "четырнадцатая", продолжив движение, врезалась в стоящий автомобиль Toyota.В результате аварии водитель "четырнадцатой" получил травмы.Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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