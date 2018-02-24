В Ставропольском районе ночью горел частный дом

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В ночь на 24 февраля по адресу: м. р. Ставропольский, с. Выселки, 2-ой Дорожный проезд, произошел пожар. Горел частный дом на 70 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.