В Советском районе Самары сгорел двухэтажный дом с мансардой
2 апреля 2019 10:59
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В ночь на 2 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Советский р-н, ул. Внуковская.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный двухэтажный дом с мансардой на 120 м. Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар №2", на место направлены дополнительные подразделения.
На ликвидацию пожара привлекались 68 человек личного состава и 17 единиц техники.
Они около полутора часов боролись с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара устанавливается.
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