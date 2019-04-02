В Советском районе Самары сгорел двухэтажный дом с мансардой

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В ночь на 2 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Советский р-н, ул. Внуковская.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный двухэтажный дом с мансардой на 120 м. Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар №2", на место направлены дополнительные подразделения.На ликвидацию пожара привлекались 68 человек личного состава и 17 единиц техники.Они около полутора часов боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара устанавливается.