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В Сиреневом переулке в Самаре ночью горели ларек и автомобиль

22 августа 2018 13:31
83
В Сиреневом переулке в Самаре ночью горели ларек и автомобиль Устанавливают причину пожара.
Устанавливают причину пожара.

В ночь на 22 августа по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Сиреневый переулок.

Горели ларек на 10 м2 и автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.

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