В Сиреневом переулке в Самаре ночью горели ларек и автомобиль

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В ночь на 22 августа по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Сиреневый переулок.Горели ларек на 10 м2 и автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.