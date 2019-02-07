В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
7 февраля 2019 11:29
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Техногенный отряд Поисково-спасательной службы участвовал в поиске женщины в Сергиевском районе
Вечером 5 февраля поступило сообщение о том, что на проселочной дороге в поле между населенными пунктами Нероновка и Нижняя Орлянка Сергиевского района заблудилась женщина 1943 г.р.
На поиски женщины был направлен техногенный отряд Поисково-спасательной службы в количестве 7 человек и 2 единиц техники (снегоходов).
В связи с наступлением ночного времени суток и ухудшением погодных условий поисковые работы были приостановлены.
Работы по поиску женщины были возобновлены в 8:00 6 февраля..
Через час женщина была обнаружена в поле и отправлена в фельдшерско-акушерский пункт н.п. Нероновка, сообщает ПСС по Самарской области.
Видео можно посмотреть здесь.
pixabay.com
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