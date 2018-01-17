В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом

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16 января днем в Сергиевском районе произошло ДТП. Мужчина 1944 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2121, двигался автодороге «Сергиевск-Чекалино-Большая-Чеснаковка-Русская-Селитьба», со стороны с. Сергиевск.По предварительной информации полицейских, водитель на 13 км данной автодороги, водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомашиной КАМАЗ 012420, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП 73-летний водитель автомашины ВАЗ был госпитализирован с травмами головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.