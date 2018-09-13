В Сергиевском районе иномарка Hyundai сбила пешехода-подростка
13 сентября 2018 13:23
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12 сентября ДТП произошло в Сергиевском районе. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомашиной «Hyundai» (водительский стаж 42 года), двигался в поселке Суходол со стороны улицы Молодогвардейская в направлении улицы Суслова. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на пешехода 2003 года рождения. Он пересекал проезжую часть без сопровождения взрослых в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и направлен на амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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