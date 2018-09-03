В Сергиевском районе Самарской области полицейские уничтожили 30 тысяч кустов дикорастущей конопли
3 сентября 2018 11:39
102
Сотрудники полиции ОМВД России по Сергиевскому району совместно с представителями администрации сельского поселения Калиновка провели мероприятие по уничтожению зарослей дикорастущей конопли.
Земельные участки, площадью около двух гектаров, на которых произрастала дикорастущая конопля, полицейские обнаружили недалеко от села Калиновка Сергиевского района. Заросли наркосодержащего растения находились в труднодоступном месте, где нельзя использовать тяжелую технику, поэтому их уничтожение происходило вручную.
Как отметили полицейские, поля, расположенные на территории поселения, находятся под постоянным контролем полицейских. Так, в прошлом году на этом участке во время сбора конопли был задержан житель Сергиевского района, который вскоре был осужден за хранение наркотических веществ.
Напомним, что комплексная оперативно – профилактическая операция «Мак» проводится сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами ежегодно. Ее цель - выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечения каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот.
За 7 месяцев текущего года на территории Сергиевского района зарегистрировано 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Раскрыто 9 преступлений, выявлено 8 лиц совершивших преступления. Из незаконного оборота изъято более 400 грамм наркотических средств, таких как героин, каннабис, карфентанил.
Стоит также отметить, что за тот же период сотрудниками полиции выявлено 19 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Первый этап профилактической операции "Мак-2018" продлится до 5 сентября текущего года, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 сентября 2018 23:34
Королёва рассказала, что в настоящее время иск подан и находится на рассмотрении. Закон
557
2 сентября 2018 16:53
Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 40 миллионов рублей. Закон
221
31 августа 2018 22:20
Московский «ПАРУС» проиграл в Казани дело о компенсации убытков, возникших из-за потери контракта на организацию АСУДД в Самаре. Закон
256
31 августа 2018 13:58
Строение было признано самовольно возведенным. Закон
830
30 августа 2018 22:16
40-летний россиянин был вынужден уплатить штраф в размере 450 евро. Закон
225
30 августа 2018 16:49
Она внесла заведомо ложные сведения в «автоматизированную систему ФССП РФ». Закон
251
29 августа 2018 21:32
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Закон
236
Происшествия
3 сентября 2018 13:51
В настоящее время ведется проверка. Происшествия
74
3 сентября 2018 13:48
У отдыхающих заглох мотор. Происшествия
85
3 сентября 2018 12:22
Пострадавшего госпитализировали. Происшествия
116
Криминал
2 сентября 2018 12:09
Ранее подозреваемого уже судили. Криминал
293
2 сентября 2018 11:58
Молодой человек злоупотребляет спиртными напитками. Криминал
273
1 сентября 2018 15:33
Полицейские обнаружили действующую линию по розливу алкоголя, а также более 3 000 бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции и 10 000 литров спирта. Криминал
341
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
346
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
863
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1506
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1039
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1899
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1661
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
356
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1279
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
888
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
978
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
973
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
715
Мероприятия