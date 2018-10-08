В Самарской области женщина и ребенок погибли, отравившись газом

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5 октября в квартире дома, расположенного в поселке Мирный Красноярского района Самарской области обнаружены тела женщины, 1977 года рождения и ее сына, 2005 года рождения, без признаков жизни и насильственной смерти.По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственая проверка. По предварительным данным женщина и ребенок отравились угарным газом. В настоящее время назначены судебно – медицинские исследования, с цель определения причины смерти, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com