В Самарской области задержали жителя Кировской области с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов

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Ставропольскими сотрудниками органов внутренних дел в отношении жителя Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».Утром 16 сентября текущего года инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району на контрольно-пропускном пункте около села Зеленовка за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «ДАФ» с цистерной. Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ поддельный.Как установили полицейские, подозреваемому 31 год, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Следствие продолжается, сообщает облМВД.