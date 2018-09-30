В Самарской области задержали жителя Кировской области с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов
30 сентября 2018 10:57
162
Ставропольскими сотрудниками органов внутренних дел в отношении жителя Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».
Утром 16 сентября текущего года инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району на контрольно-пропускном пункте около села Зеленовка за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «ДАФ» с цистерной. Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ поддельный.
Как установили полицейские, подозреваемому 31 год, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Следствие продолжается, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 сентября 2018 13:18
Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном. Закон
295
28 сентября 2018 19:09
Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных. Закон
363
26 сентября 2018 11:02
Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет. Закон
222
25 сентября 2018 15:11
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг. Закон
309
25 сентября 2018 13:19
Это период в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста. Закон
252
24 сентября 2018 23:45
Закон
390
24 сентября 2018 18:05
Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде. Закон
395
Происшествия
30 сентября 2018 13:57
Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Происшествия
254
30 сентября 2018 12:30
Его задержали пьяным за рулем. Происшествия
151
30 сентября 2018 11:36
Горела баня. Происшествия
180
Криминал
29 сентября 2018 10:35
Скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции женщина вызвала самостоятельно. Криминал
336
28 сентября 2018 13:07
Злоумышленник разместил в сети интернет заведомо ложные сведения. Криминал
242
28 сентября 2018 11:54
Подделки распространяли на территории нескольких регионов. Криминал
224
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
671
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15612
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
718
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
936
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
901
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1203
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
875
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
922
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1950
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1384
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1541
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1497
Мероприятия