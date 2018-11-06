В Самарской области выявили 56 нелегальных мигрантов, работавших в теплицах

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В июне 2018 года сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области на территории тепличных хозяйств, расположенных вблизи с. Красносамарское, с.Лопатино и пос. Черновский проведен комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выявлены 56 иностранных граждан, нелегально пребывающих в России, 202 нарушения миграционного законодательства, обнаружены молельные комнаты и изъята религиозная литература, имеющая признаки экстремистской.В настоящее время по результатам проведенных мероприятий на физических и юридических лиц наложены административные штрафы на сумму свыше 1 700 000 рублей, иностранные граждане выдворены в страны исхода.