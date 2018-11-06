В Самарской области выявили 56 нелегальных мигрантов, работавших в теплицах
6 ноября 2018 13:39
43
В июне 2018 года сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области на территории тепличных хозяйств, расположенных вблизи с. Красносамарское, с.Лопатино и пос. Черновский проведен комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выявлены 56 иностранных граждан, нелегально пребывающих в России, 202 нарушения миграционного законодательства, обнаружены молельные комнаты и изъята религиозная литература, имеющая признаки экстремистской.
В настоящее время по результатам проведенных мероприятий на физических и юридических лиц наложены административные штрафы на сумму свыше 1 700 000 рублей, иностранные граждане выдворены в страны исхода.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 ноября 2018 12:14Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-4784/2018 от 23 октября 2018 года
Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-4784/2018 от 23 октября 2018 года по иску Тольяттинской общественной... Закон
17
4 ноября 2018 14:20
В ночь происшествия дети находились в доме одни. Закон
504
2 ноября 2018 21:02
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей. Закон
698
2 ноября 2018 15:20
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Закон
347
2 ноября 2018 14:13
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области. Закон
416
2 ноября 2018 13:00
Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей. Закон
286
2 ноября 2018 09:56
Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская. Закон
302
Происшествия
6 ноября 2018 13:51
Его товарищ остался в спасжилете у перевернувшегося судна и был спасен. Происшествия
7
6 ноября 2018 13:39
Там же обнаружены молельные комнаты и изъята религиозная литература, имеющая признаки экстремистской. Происшествия
16
6 ноября 2018 12:50
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
70
Криминал
6 ноября 2018 10:53
Задержанного мужчину представители ГУФСИН разыскивали как осужденного, не прибывшего к месту предписания. Криминал
106
6 ноября 2018 10:35
Преступление произошло в торговой точке, расположенной в поселке Мехзавод. Криминал
137
6 ноября 2018 09:57
Злоумышленницу задержали в момент, когда женщина делала так называемую «закладку». Криминал
109
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
632
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
720
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
705
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
723
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
670
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1302
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1020
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1384
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1450
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2570
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1955
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2127
Мероприятия