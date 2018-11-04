В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей на пожаре

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Как сообщалось ранее, в ночь со 2 на 3 ноября 2018 года в частном доме, расположенном в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области, произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела троих мальчиков в возрасте от 2,5 до 6 лет, в обгоревшем состоянии, без признаков жизни.По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование уголовного дела продолжается, назначена пожаро-техническая экспертиза, с целью определения причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в доме проживала женщина и ее трое малолетних детей, старшая дочь проживала с родителями женщины в городе Самаре. В ночь происшествия женщина отсутствовала дома, а дети находились одни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.