В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного удара током ребенка

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Как сообщалось ранее, 13 августа в одном из домов, расположенных по улице Молодежной села Абашева Хворостянского района обнаружено тело малолетнего ребенка, 2015 года рождения.По данному факту Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, в доме малолетней мальчик получил удар электрическим током в результате касания оголённых проводов, сообщает СУ СК.