В Самарской области возбудили дело в отношении водителя Infiniti, насмерть сбившего инспектора ДПС

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По версии следствия, 5 ноября 2018 года примерно в 1 час 30 минут подозреваемый, управляя автомобилем Infiniti G35 Sport, в районе 925 км автодороги М5-Урал, двигаясь по направлению со стоны города Москвы в стону города Самары, при выполнении маневра – обгон, допустил наезд на инспектора ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». После этого автомобиль под управлением подозреваемого съехал в кювет. В результате ДТП от полученных травм скончались инспектор ДПС и пассажир указанного автомобиля – мужчина, 1984 года рождения.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.