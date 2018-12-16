В Самарской области в столкновении Опель-астра и МАН пострадали четверо, из них двое детей

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Накануне, 15 декабря, вечером в Сергиевском районе произошло ДТП.Водитель 1987 года рождения, управляя автомашиной Опель-астра, ехал по а/д М5 «Урал» со стороны г. Уфа в направление г. Самара, на 1109 км нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги.Она выехал на правую обочину относительно движения, не справилась с управлением допустила занос автомашины и выехала на встречную полосу.Там она столкнулась с автомашиной Ман в составе полуприуепа Трейлор под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних ребенка, все из автомашины Опель-астра. Ведется проверка, сообщает облМВД.