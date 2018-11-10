В Самарской области в озере нашли тело младенца
10 ноября 2018 13:03
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В озере Сарма, находящемся в поселке Березовый Гай в Волжском районе Самарской области, обнаружено тело новорожденной девочки, без признаков жизни.
По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно – криминалистическая группа, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие, предпринимаются меры к установлению матери ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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