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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области в ДТП погибли двое

18 октября 2018 10:07
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В Самарской области в ДТП погибли двое Самарской области Иномарка Subaru влетел в опору путепровода.
Иномарка Subaru влетел в опору путепровода.

В среду, 17 октября, около 21:00 на трассе «Волжский – Курумоч – Новый Буян» произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля Subaru Forester двигался со стороны поселка Курумоч в направлении Старой Бинарадки. На 1 км 850 м автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в опору путепровода.

В результате случившегося водитель иномарки и его пассажирка – 49-летняя женщина – получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. По факту произошедшего проводится проверка, пишет "КП в Самаре".

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