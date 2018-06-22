В Самарской области установится жаркая засушливая погода

95

В ближайшие дни в регионе установится жаркая засушливая погода, сообщает Минлесхоз региона. Граждан просят быть максимально бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах!"Благодарим за понимание и надеемся на ваше ответственное и бережное отношение!", - пишет Минлесхоз в твиттере.Круглосуточно 8(846)231-00-63.