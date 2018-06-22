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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области установится жаркая засушливая погода

22 июня 2018 13:57
95
В Самарской области установится жаркая засушливая погода
Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

В ближайшие дни в регионе установится жаркая засушливая погода, сообщает Минлесхоз региона. Граждан просят быть максимально бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах!

"Благодарим за понимание и надеемся на ваше ответственное и бережное отношение!", - пишет Минлесхоз в твиттере.
Круглосуточно 8(846)231-00-63.

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