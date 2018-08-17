В Самарской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель «ВАЗ 2109»
17 августа 2018 14:04
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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что днем 16 августа водитель 1958 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2109», двигался по автодороге «Отрадный - Борское - Новый Кутулук – Богдановка».
По предварительной информации полицейских, на 4 км данной автодороги мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП он был госпитализирован бригадой скорой помощи с многочисленными травмами в медицинское учреждение, где в последствии скончался.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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