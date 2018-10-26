В Самарской области уничтожили поле конопли

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Комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2018» проводится сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами ежегодно. Ее цель - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, очагов их дикого произрастания, а также пресечение доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хранения и переработки.Так, в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2018» сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району обнаружили поле дикорастущей конопли, расположенное в близи сельского поселения Большая Лозовка.Площадь произрастания наркосодержащих растений составила порядка 10 000 квадратных метров. При участии сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Сергиевскому району, представителей администрации Кандабулакского сельского поселения поле дикорастущей конопли было уничтожено путем скашивания и последующего сжигания, сообщает облМВД.Фото pixabay.com