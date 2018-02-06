В Самарской области участковый спас замерзающего невменяемого мужчину
6 февраля 2018 11:42
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Во время патрулирования улиц города Похвистнево старший участковый уполномоченный полиции территориального органа внутренних дел капитан полиции Евгений Лукутин вместе с дружинниками Андреем Морозовым и Борисом Богдановым в районе городской мечети заметили странного мужчину: несмотря на сильный мороз и пронизывающий ветер он был одет в шлёпанцы, футболку и трико. На вид ему было около 40-45 лет. Передвигался неизвестный шаткой походкой, минуя тропинку – по сугробам.
Участковый и представители ДНД направились к мужчине. В это время он упал. Поспешив упавшему на помощь, наряд застал его почти в бессознательном состоянии и сильно замёрзшим. Одев на мужчину свою куртку, участковый вместе с дружинниками донесли пострадавшего до служебного автомобиля и выехали в отдел полиции.
По дороге полицейский попытался выяснить личность мужчины, узнать, где он живет. Но на все вопросы неизвестный отвечал невнятно. Состояние опьянения было исключено, так как никаких характерных запахов от него не исходило. Наряд доставил мужчину в отдел полиции, где в тёплом помещении начал согревать замерзшего горячим чаем. Но выяснить его личность так и не удавалось, мужчина говорил размытыми фразами.
Спустя некоторое время в отдел полиции обратилась взволнованная женщина с просьбой отыскать её отца, который сутки назад ушёл из дома без верхней одежды и до настоящего времени не вернулся. Ее отвели к доставленному мужчине. Узнав в нём своего родственника, женщина рассказала, что у него часто бывают провалы в памяти, в связи с чем, он не может назвать какие-либо данные о себе.
Дочь спасенного мужчины поблагодарила сотрудников полиции и представителей добровольной народной дружины за чуткое отношение к её отцу. После чего полицейские местных жителей домой.
За проявленное неравнодушие и чуткость к человеку, находившемуся в беспомощном состоянии, начальник территориального органа внутренних дел подполковник полиции Андрей Дулгер вручил старшему участковому уполномоченному полиции и представителям ДНД благодарственные письма, сообщает облМВД.
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