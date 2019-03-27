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В Самарской области у мужчины нашли автомат Калашникова и боекомплект к нему

27 марта 2019 13:12
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В Самарской области у мужчины нашли автомат Калашникова и боекомплект к нему
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Волжского района был задержан 35-летний местный житель, у которого изъят автомат Калашникова и боекомплект к нему.
Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области – полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн, в ходе дальнейших оперативных мероприятий обнаружен организованный мужчиной схрон, в котором находились 9 единиц огнестрельного оружия различных марок, около 300 патронов различного калибра, а также 1,5 кг взрывчатого вещества. Все изъятые предметы были направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, которое показало, что оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.

В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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