В Самарской области столкнулись две легковушки и КАМАЗ, погиб человек

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Накануне, 2 марта водитель 1977 г.р., управляя а/м Киа Рио, двигаясь по а/д «Самара-Большая Черниговка» со стороны г. Самара в направлении с. Б-Глушица.На 87 км 950 м. он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с а/м Шевроле Нива, под управлением водителя 1986 г.р., которая двигалась впереди, в попутном направлении.В результате данного столкновения а/м Шевроле Нива выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с а/м КамАЗ, под управлением водителя 1968 г.р., который двигался со стороны с. Б-Глушица в направлении г. Самара.В результате ДТП водитель а/м Шевроле Нива, от полученных травм скончалась на месте ДТП; водителю КамАЗ, бригадой СМП оказана медицинская помощь на месте ДТП, сообщает облМВД.