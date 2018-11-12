В Самарской области сотрудники полиции помогли грибнику найти дорогу домой.

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По экстренной линии 112 в дежурную часть пункта полиции № 49 ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение с просьбой о помощи. Звонивший пояснил, что он не местный житель и заблудился в лесу. Дежурный подробно расспросил мужчину о его состоянии, месте, откуда он вошел в лес и примерном времени и направлении, в котором тот двигался, собирая грибы. Получив информацию, сотрудник полиции направил в район поисков личный состав пункта полиции. Поиски продолжались на протяжении двух часов. В спасательной операции участвовали представители спасательной службы, администрации села Рождествено, национального парка «Самарская Лука», спецтехника.С помощью громкоговорителя сотрудники полиции оповещали заблудившегося грибника, что помощь близка. Недалеко от озера «Широкое», в четырех километрах от села Рождественно, мужчина был обнаружен. Сотрудники полиции напоили его чаем из приготовленного заранее термоса, медицинская помощь потерявшемуся не требовалась. По пути в село гражданин рассказал полицейским, что, приехав из Самары навестить мать, воспользовался случаем побыть на природе и отправился в лес на поиски грибов, но по собственной невнимательности заблудился, когда опустились сумерки.Грибник от души поблагодарил полицейских, сообщает облМВД.Фото pixabay.com